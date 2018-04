Die Kunden von Harting sitzen größtenteils in den USA, aber auch in Mexiko. „Selbst wenn wir an einen Kunden in Mexiko liefern, landet das Teil früher oder später in den USA“, so DeSouza.

Das Freihandelsabkommen Nafta hat das ermöglicht, spätestens mit dessen Einführung ist Mexiko zum Industrieland geworden. Aber ein Industrieland, das extrem von einem Markt abhängig ist. Nicht wenige sehen in den laufenden Nafta-Neuverhandlungen einen möglichen Wendepunkt für die mexikanische Industrie: Fertigt man weiter fast ausschließlich für die USA oder produziert man mehr für den Weltmarkt?

Bild: Ralf Baumgarten, Hannover Messe