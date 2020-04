Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #13 „Es gibt 106 McLaren Speedtail – die sind alle schon verkauft“

Die Bernd Kussmaul GmbH aus Weinstadt in der Nähe von Stuttgart produziert handgefertigte Einzel- und komplett montierte Serienteile für edle Karossen und Sportwagen. So liefert Kussmaul etwa das Zierteil für die Armaturentafel des Rolls-Royce Phantom 8, gefertigt aus hochglanzpoliertem Aluminium und feingebürstetem Edelstahl. Weitere Kunden sind etwa McLaren, Bugatti oder der kalifornische Autodesigner Singer Vehicles. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 45 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Jahresumsatz von 7,5 Millionen Euro.



Herr Kussmaul, wo erreiche ich Sie gerade – im Betrieb oder im Home Office?

Kussmaul: Ich arbeite von zu Hause aus. Meine Frau ist positiv auf Corona getestet worden; unsere Tochter und ich mussten uns daher gleich mit in Quarantäne begeben. Es geht uns gesundheitlich aber gut.