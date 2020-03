Die Unternehmensgruppe Hänchen, ist mit 20 Millionen Euro Umsatz die Nummer drei der deutschen Cateringbranche in der Schul- und Kinderspeisung hinter den Branchenriesen Sodexo und Apetito. Jahrelang ging es bei Ihnen aufwärts. Wann wurde Ihnen klar, dass Ihrem Unternehmen nun eine Vollbremsung bevorsteht?

Mitte März – an dem Wochenende, als die Bundesländer Schul- und Kitaschließungen beschlossen haben. Das war für mich der Anstoß, sofort einen Notfallplan auszuarbeiten. Einen Tag später, am Montag, habe ich dann 25 meiner Führungskräfte inklusive meines Sohnes Mirko, der Mitgesellschafter ist und mein Nachfolger wird, zu einer Krisensitzung zusammengerufen. In den nächsten drei Tagen haben wir Kapazitäten geschlossen, die für 85 Prozent unseres Umsatzes stehen. Zwei unserer fünf Großküchen sind seitdem zu, drei laufen marginal auf Sparflamme. Denn von rund 200 Einrichtungen, die wir beliefern, haben plötzlich 170 dicht gemacht.