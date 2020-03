Sollte sich die Situation deutlich verschlechtern, rechnet Baatz damit „relativ lange durchhalten zu können“. Schließlich habe Schilkin in den Wochen und Monaten vor der Krise „extremes Wachstum mit ordentlichen Ergebnissen“ verzeichnen können. „Wer vorsorgt, hat auch in der Not“, sagt Baatz. Einsparmöglichkeiten sieht Baatz zudem noch in der ein oder anderen Marketingaktion. Eigentlich wollte er in diesen Tagen die Touristenboote, die in Berlin auf der Spree herumschippern, an den Außenfronten mit großen Werbeplakaten für den Schnaps „Berliner Luft“ bekleben lassen. „Das haben wir jetzt gestoppt. Denn wenn in den kommenden Wochen ohnehin keine Touristenboote fahren, können wir uns das sparen.“ Schilkin rüstet auch den Flughafenbus TXL mit Werbung für „Berliner Luft“ aus. „Den nehmen jetzt auch nicht mehr viele Berlin-Reisende“, nimmt es Baatz mit Humor. Das gleiche gelte auch für eine Werbekampagne an Litfaßsäulen, die derzeit auch ein wenig verpuffe, wenn kaum noch jemand auf der Straße sei. Baatz: „Da werden wir künftig etwas Zurückhaltung üben.“