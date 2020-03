Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #6 „Der Verkauf ist um 95 Prozent eingebrochen“

„Wir sind durch die Schließung unserer Laufläden natürlich voll betroffen. Dort arbeiten zwei Mitarbeiter am Aufbau eines „Beratungsversands“. Das heißt, wir versenden jetzt die Laufschuhe, die wir sonst ausschließlich im Laden und mit Beratung verkaufen. In der Praxis läuft es so: Der Kunde sollte uns vor seiner Bestellung anrufen und wir beraten ihn ausführlich anhand seiner schon vorhandenen Schuhe und Erfahrungen. Bei denen, die bei uns eine digitale Laufbandanalyse per QR-Code mitgemacht haben, ist das natürlich noch besser. Dadurch, dass wir derzeit nur noch versenden, ist der Verkauf um 95 Prozent eingebrochen.