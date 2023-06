Tecnaro forscht seit mehr als 20 Jahren daran, wie man Pflanzenrohstoffe optimal in der Kunststoffindustrie nutzen kann. Das Unternehmen steckt viel Zeit in die Produktentwicklung und passt die Werkstoffe für die technischen Anforderungen der Kunden an. Die Produkte sind vom Kilogrammpreis zwar teurer als herkömmlicher Kunststoff, können aber oft doppelt so schnell verarbeitet werden – und sind damit im Prozess dann günstiger.