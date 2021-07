Hochwasserfolgen Winzer im Ahrtal verlieren Rotwein im Wert von 50 Millionen Euro

Anfang September geht die Lese der Trauben im Ahrtal traditionell los und dauert bis weit in den Oktober. Die Vorbereitungen dafür beginnen nun, während gleichzeitig mit dem Abpumpen der Keller in dem Katastrophengebiet die Zahl der 122 Todesopfer (Stand 21.7.2021) noch weiter zu steigen droht und die Trümmerberge in allen Orten an eigentlichen Wiederaufbau kaum denken lassen.