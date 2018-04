Hotelsuchportal: Trivago senkt Umsatzprognose – Aktie fällt auf Rekordtief

Gründer und CEO Schrömgens gab sich am Mittwoch dennoch zuversichtlich: 2017 sei sehr viel investiert worden für langfristiges Wachstum – sowohl in das Team als auch in Technologie. „Wir verbessern unsere Plattform ständig und fokussieren uns auf noch mehr Personalisierung.“ Künstliche Intelligenz soll helfen, maßgeschneiderte Angebote zu schaffen. Inzwischen sind auch mehr als 350.000 alternative Unterkünfte wie Ferienwohnungen etwa über Expedia-Tochter Home Away verfügbar.