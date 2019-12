Israelische Start-ups „Beide Seiten wollen schnell etwas anpacken und umsetzen“

Hat das was gebracht?

Absolut. Hier haben die Vorstandsvertreter der Mittelständler plus Produktverantwortliche direkt mit den CEOs der Start-ups zusammengearbeitet. Ohne diesen direkten Kontakt geht es nicht. Zum einen braucht man das Vertrauen und die Beziehungen zueinander, die in der gemeinsamen Zusammenarbeit entstehen. Und zum anderen hat es geholfen, dass die Start-ups ganz konkret die Probleme vor Ort gesehen haben. Wenn etwa an einer Stelle dem Mittelständler ein Sensor fehlt oder alte Maschinen vernetzt werden sollen, dann konnte das direkt live vor Ort demonstriert werden.



Eine umfangreiche Evaluierung läuft noch. Was sind Ihre ersten Erkenntnisse?

Das kuratierte Matchmaking im Vorfeld ist unerlässlich. Man darf den Mittelständlern nicht die Zeit rauben durch eine ungenaue Auswahl. Umgekehrt gilt das auch: Die Start-up-Szene in Israel ist sehr eng vernetzt. Wenn so ein Austausch sinnlos wäre, gibt man diesen Eindruck sicher vor Ort weiter – und verbrennt ein ganzes Netzwerk an hochrangigen Leuten.