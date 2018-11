Kettcar-Hersteller Kettler will 200 Stellen streichen

Eine Prognose für den Ausgang der Gespräche mit möglichen Investoren könne aber derzeit noch nicht abgegeben werden. Kettler bemühe sich darum, den vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeitern die Übernahme in eine Transfergesellschaft zu ermöglichen, so das Unternehmen weiter. Kettler hatte bereits im Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt.