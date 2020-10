KfW-Studie Kreditzugang für Mittelständler wird schwieriger

Die deutschen Mittelständler kommen einer Studie der KfW zufolge immer schwerer an Kredite. „Die Banken vergeben Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen zunehmend restriktiver, bleiben bei der Verschärfung ihrer Kreditvergabepolitik allerdings maßvoll“, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Donnerstag. Besonders betroffen seien Dienstleistungsfirmen sowie Groß- und Einzelhändler. Für das Bau- und Verarbeitende Gewerbe sei die Situation dagegen besser geworden.