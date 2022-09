Krise im Mittelstand Die Pleite gehört zur Marktwirtschaft

Was für Bäckereien gilt, gilt auch für andere Branchen. Eine aktuelle Studie der Beratung Kearney hat sich dem Phänomen der Zombie-Firmen gewidmet. Das sind Unternehmen, die mindestens zehn Jahre am Markt aktiv sind und drei Jahre in Folge nicht in der Lage waren, ihre Zinslast aus dem operativen Geschäft zu decken. Jedes zwanzigste Unternehmen dürfte in diese Kategorie fallen, schätzen die Berater. Das Problem gebe es vor allem im Mittelstand. Ein Teil dieser Unternehmen wird die aktuelle Mehrfach-Krise nicht überstehen – es sei denn, der Staat schüttet ziellos Unterstützungsgelder aus.



Eine Pleite ist für jeden einzelnen Unternehmer eine Tragödie. Volkswirtschaftlich gehört sie aber zum Kern der Marktwirtschaft. Die Politik muss die Hilfsmaßnahmen auch in der aktuellen Krise so steuern, dass sie kranke Betriebe nicht künstlich am Leben hält.