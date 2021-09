Lieferengpässe bei Medikamenten Warum gibt es zu wenig Blutpräparate, Herr Hoheisel?

Für die Patienten kann das dramatische Folgen haben. Eine Bekannte von mir mit einer schweren Autoimmunerkrankung ist auf ihr Präparat Hizentra, ein Immunglobulin, angewiesen. Anstatt zwei Infusionen pro Woche erhält sie nun alle zehn Tage eine, in der Zeit dazwischen ist sie stark geschwächt und vegetiert oft nur noch dahin.

Wir tun unser Bestes. CSL Behring hat im letzten Jahr weltweit 25 neue Plasmasammelzentren aufgebaut und wird auch dieses Jahr vierzig weitere Zentren eröffnen. Ein neues Zentrum ist zum Beispiel jüngst in Bremen geöffnet worden. Um die Produktion der Medikamente zu verstärken, hat CSL Behring in den vergangenen Jahren rund 700 Millionen US-Dollar allein in den Standort Marburg investiert. Aber es tut natürlich weh, wenn wir momentan nicht alle Patienten versorgen können.