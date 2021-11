Nach Urteil Gericht: Tennor Holding von Hertha-Teilhaber Windhorst insolvent

Tennor ist hierzulande vor allem bekannt, weil das Unternehmen von Investor Lars Windhorst beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Jahr 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA erworben hatte. Im Juli 2020 steckte Tennor weitere 150 Millionen Euro in den Bundesligisten und stockte damit seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 66,6 Prozent auf.