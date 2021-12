Pfeiffer Vacuum „Diversität passiert nicht durch Zufall“

Definieren Sie Diversität auch über die Frau und die Herkunft hinaus? Geht es zum Beispiel auch um nicht binäre Geschlechter oder Behinderte?

Bei Busch haben wir derzeit nur die Frauenquote, obwohl wir schon lange für diverse Hintergründe kämpfen. Behinderte sind bei uns seit jeher im Team, schon in den ersten Gründungsjahren hatten meine Eltern einen behinderten Mitarbeiter an Bord geholt. In jeder Region läuft es bei uns im Konzern anders. In China zum Beispiel geht Diversität viel leichter als in Japan. In Polen haben wir gleich drei Frauen im Top-Managementteam – da sind wir in Polen schon besser aufgestellt als in Deutschland. In der Maschinenbaubranche gibt es noch viel Potential, die Rolle der Frau weiter auszubauen. Wir haben jetzt 27 Prozent Frauen im Vertrieb, 18 Prozent in der Produktion. Dabei gibt es genug Frauen, die das Fach studieren. Die Quantität und die Qualität sind gleichermaßen stark. Es hängt eher mit den Betreuungsmodellen für den Nachwuchs zusammen, dass Frauen sich seltener für Führungsrollen entscheiden.