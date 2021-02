Private-Equity-Unternehmen L Catterton offenbar an Übernahme von Birkenstock interessiert

Die Eigentümer von Birkenstock streben den informierten Kreisen zufolge eine Unternehmensbewertung von rund 4 bis 4,5 Milliarden Euro an, Schulden inklusive. Den Angaben nach ist L Catterton derzeit dabei, ein Gebot festzuzurren und im Rahmen dessen mit der Due Diligence beschäftigt.



CVC hat, wie zu hören ist, bereits ein festes Angebot für Birkenstock unterbreitet und ist weiterhin an einem Deal interessiert. Wer das Rennen macht, könnte sich den Angaben zufolge in den kommenden Monaten entscheiden. Ob eine Transaktion letztlich zustande kommt, sei aber nicht sicher, hieß es. Vertreter von L Catterton, Birkenstock und CVC lehnten Stellungnahmen ab.