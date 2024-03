Ranking Das sind die beliebtesten Dienstleister des Mittelstands 2024

100.000 Unternehmen in Europa nutzen den UTA-Edenred-Service für Flotten von fünf bis 11.000 Fahrzeugen – Transaktionen mit einem Geschäftsvolumen in Höhe von rund sieben Milliarden Euro wurden europaweit 2023 abgewickelt. UTA Edenred hat rund 16 Prozent Anteil am deutschen Tankkartengeschäft und ist hinter dem Marktführer DKV die Nummer zwei der unabhängigen Tankkartenanbieter in Deutschland und die Nummer vier in Europa.