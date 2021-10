SK Elektronik verlässt Leverkusen Warum ein Firmenumzug im Rheinland zum Politikum wird

Ende nächsten Jahres will SK Elektronik umziehen. Das Gebäude in Burscheid wird derzeit noch gebaut. Bei Kühn überwiegt längst die Vorfreude, auch wenn sie ihre alte Heimat damit verlässt. Ohnehin sind es nur wenige Kilometer bis zum neuen Standort. Umziehen muss dafür keiner der Mitarbeiter. Kühn sagt heute: „Wenn Leverkusen einem das Gefühl gibt, dass Unternehmen wie wir nicht so wichtig sind, dann ist das ja auch eine Nachricht.“



Dabei ist es längst nicht so, als würden sie in Leverkusen nichts tun für ihre Wirtschaft. Die Stadt hat gerade erst die Gewerbesteuer gesenkt, um den Standort für Unternehmen attraktiver zu machen. Mit seiner Anbindung an die Autobahn, den Rhein und an die Städte Düsseldorf und Köln, wo ebenfalls viele große Unternehmen beheimatet sind, hat der Standort durchaus etwas zu bieten.