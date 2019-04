Start-ups Schwedische Erfolgsgeschichten ohne Ikea

Energiegewinnung nach dem Pumpprinzip des menschlichen Herzens – so abstrakt beschreibt das Stockholmer Start-ups CorPower Ocean sein Geschäftsmodell. Was dahinter steckt: CEO Patrik Möller und sein Team werkeln in einer Lagerhalle der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm an dem Prototypen einer gelblauen Boje von beachtlicher Größe. Diese soll als hochwirksames Wellenkraftwerk die Energieerzeugung und Bewegung einer eintreffenden Welle erheblich verstärken und in Energie umwandeln. Durch ein neues Steuerungsverfahren sollen die Bojen soagr in Resonanz mit eintreffenden Wellen schwingen. Dadurch soll eine fünfmal höhere Energiedichte als bei klassischen Wellenenergiekonvertoren erreicht werden. Bei diesem Kontrollsystem kooperiert das Start-up mit dem deutschen Mittelständler Beckhoff.