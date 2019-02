Studie Mittelstand setzt auf Kontakt zum Bankberater

Am häufigsten nehmen den Angaben zufolge Handwerksunternehmen die Beratung vor Ort in Anspruch, am seltensten „wissensintensive“ Dienstleistungen, zu denen Rechts- und Steuerberatung, Gesundheitsdienste oder Werbung zählen.



Nach Angaben der Bundesbank halten Filialsterben und Fusionsdruck auf dem deutschen Bankenmarkt an. Die Zahl der Zweigstellen verringerte sich jüngsten Daten zufolge 2017 um 1900 auf 30 126 Filialen. Der Rückgang der Zweigstellen ist nach Einschätzung der Notenbank nicht nur eine Folge des Kostendrucks, sondern spiegelt auch den Trend zur Digitalisierung und vermehrter Nutzung von Online-Banking wider. Der deutsche Markt ist besonders hart umkämpft, die Bankendichte besonders hoch.