Umfrage Diese Hotels und Restaurants empfehlen deutsche Weltmarktführer

Hotel Mandarin Oriental in Bangkok, empfohlen von Niclas Müller (Geschäftsführer VDM Metals)

Die Firma VDM Metals (früher: Vereinigte Deutsche Metallwerke) stellt rost- und hitzebeständige Legierungen her, vor allem aus Nickel, Zirkonium und Kobalt. Anwender dieser Werkstoffe finden sich in den Branchen Autoindustrie, Öl und Gas, Energie, Luftfahrt, Chemie, Elektronik, Medizintechnik. Das Unternehmen sitzt in Werdohl im Sauerland, 40 Kilometer östlich von Wuppertal, und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr knapp über eine Milliarde Euro.

- „Mein Lieblingshotel ist das Mandarin Oriental in Bangkok, direkt am Chao Phraya River. Der Service ist hervorragend, die Einrichtung persönlich und das Restaurant über dem Fluss einzigartig.“

- „Mein Lieblingsrestaurant ist der Landgasthof Gut Porz in Ratingen-Lintorf – super Essen, super Getränke, super Service und direkt bei mir vor der Haustür.“

Bild: Presse