Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo „Ich bin von klein auf sparsam erzogen worden“

Damit verhält es sich in besserbezahlten Sportarten auch anders. Ein Profifußballer muss sich häufig gar nicht fragen, was er später einmal macht. Viele bleiben dem Sport treu, machen einen Trainerschein oder werden TV-Experten. Stört es Sie, dass es bei Ihnen voraussichtlich nicht ganz so leicht wird?

Nein, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Ich empfinde es vielmehr als Bereicherung, dass ich mich mit meiner Zukunft beschäftige und mir für später etwas aussuchen und aufbauen kann, was mir Freude bereitet und keinen vorgegebenen Weg gehen muss. Selbst wenn ich so viel Geld hätte, dass ich nie mehr arbeiten müsste, würde ich mich damit beschäftigen, was ich noch erreichen will.