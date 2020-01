Peter Körte: Siemens holt neuen Strategiechef von Healthineers

Körte war von der Unternehmensberatung Boston Consulting 2007 zu Siemens gekommen und arbeitete bereits damals an der Konzernstrategie. 2011 wechselte er in die Medizintechnik-Sparte. Sein Vorgänger als Strategiechef, Horst Kayser, hatte zum Jahreswechsel die Verantwortung für die Randgeschäfte („Portfolio Companies“) übernommen, die Siemens sanieren oder verkaufen will.