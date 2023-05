Verbraucher Einzelhandel: Trend zur Kartenzahlung hält an

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine EC-Karte wird an den Bezahl-Terminal an der Kasse eines Supermarktes gehalten. Bild: Bild: dpa

Köln (dpa) - Der Trend zur Karten-Zahlung beim Einkaufen im stationären Handel weiter hält an. „Die Deutschen haben ihr Bezahlverhalten in den Corona-Jahren deutlich verändert und sind nach der Pandemie größtenteils dabeigeblieben. Sie zahlen immer noch am liebsten mit Karte”, fasste Horst Rüter vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI heute das Ergebnis der jüngsten Studie über „Zahlungssysteme im Einzelhandel 2023” zusammen. Eine Trendumkehr zurück zu mehr Bargeld zeichne sich nicht ab.