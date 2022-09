Daily Punch Bei der Allianz versagt die Kontrolle

Es gab Zeiten bei der Allianz, und die sind noch gar nicht so lange her, da waren Vorstandsposten ernstzunehmende Aufgaben für viele Jahre. Um bei Europas größtem Versicherer in den Vorstand aufzusteigen, mussten sich Managerinnen und Manager in vielfältigen Jobs – operativ und international – bewähren. Um dann entsprechend dieser Qualifikationen auch langfristig in der Konzernführung eingesetzt zu werden.