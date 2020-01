Deutsche Versicherer Versicherer jammern über Niedrigzins - und profitieren davon

Wegen der Dauer-Niedrigzinses tüfteln vor allem die Lebensversicherer an neuen Policen. So verlieren klassische Produkte mit lebenslangen Garantien für die Kunden an Attraktivität. Versicherungen mit alternativen Garantiekonzepten machen beim Neugeschäft bereits 60 Prozent aus. Das Geschäft mit Lebensversicherungen stieg um elf Prozent auf 102,5 Milliarden Euro und damit so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Während das klassische Geschäft mit Leben-Policen und bei Pensionskassen und Pensionsfonds stagnierte, zogen die Versicherungen mit sogenannten Einmalbeiträgen kräftig um 37 Prozent an.