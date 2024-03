Francis-Scott-Brücke: Viele Versicherer teilen sich wohl den Milliardenschaden in Baltimore

Den absehbaren Milliardenschaden durch den Einsturz einer Brücke im Hafen von Baltimore werden sich nach Einschätzung von Experten viele große Versicherer teilen. Rund 80 Versicherer und Rückversicherer stünden mit insgesamt drei Milliarden Dollar bei den Versicherungspools Britannia P&I Club und International Group of P&I Clubs im Feuer, schrieb Analyst Brandan Holmes von Moody's Ratings am Mittwoch. Die Pools hätten das Schiff versichert, das die Brücke beim Auslaufen aus dem Hafen gerammt und zum Einsturz gebracht hatte. „Die Schadenersatzforderung wird zwar hoch ausfallen, wird aber für einzelne Versicherer und Rückversicherer nicht signifikant sein, weil sie sich auf so viele verteilt.“