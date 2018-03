Allianz erreicht Gewinnziele trotz Gegenwind

Der Umsatz der Allianz - also Beitragseinnahmen und Gebühren in der Vermögensverwaltung - stieg im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 126,1 Milliarden Euro. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter ging um zwei Prozent auf 6,8 Milliarden Euro zurück. Die Schaden- und Unfallversicherung lieferte mit 5,1 Milliarden Euro zwar erneut den größten Anteil am operativen Ergebnis ab, musste aber eine Rückgang um 7,5 Prozent hinnehmen. Für die Hurrikane in den USA und der Karibik, aber auch für Stürme in Europa zahlte die Allianz 1,1 (0,7) Milliarden Euro aus, kam damit aber im Branchenvergleich glimpflich davon.