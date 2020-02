Versicherer Allianz würde gern auf Quartalsberichte verzichten

Der Versicherer Allianz will in naher Zukunft auf Quartalsberichte verzichten und spricht darüber mit der Deutschen Börse, wie die Allianz der WirtschaftsWoche bestätigte. Die Deutsche Börse verlangt nicht nur zum Halbjahr, sondern auch zum Ende des ersten und dritten Quartals eines Geschäftsjahres Berichte. Wer sie nicht liefert, darf nicht Mitglied eines Aktienindex der Dax-Familie sein. Allianz, viertgrößte Aktie im Dax, könnte in letzter Konsequenz der Dax-Rauswurf drohen. Autobauer Porsche flog 2001 aus dem MDax, weil Ex-Chef Wendelin Wiedeking Quartalsberichte verweigerte, so weit würde der Versicherer aber offenbar nicht gehen.