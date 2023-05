Versicherungskonzern Allianz mit Gewinnsprung durch höhere Preise und mehr Geschäft

Bessere Ergebnisse in den USA ließen das operative Ergebnis in der Leben- und Kranken-Sparte um fast zwei Drittel auf 1,32 Milliarden Euro schnellen. In Deutschland und Italien schrumpfte dagegen das Geschäft mit Leben-Policen gegen Einmalbeitrag, weil die Kunden angesichts steigender Zinsen lieber andere Produkte kaufen. Die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investors verzeichneten Mittelzuflüsse von 15 Milliarden Euro, die das für Dritte verwaltete Vermögen um 33 Milliarden auf 1,67 Billionen Euro steigen ließen. Die Erträge gingen aber um acht Prozent zurück, obwohl die Erfolgsprovisionen mit dem Aufschwung am Kapitalmarkt stiegen. Das operative Ergebnis der Sparte fiel um 13 Prozent auf 723 Millionen Euro.



