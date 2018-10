Versuchtes Attentat?: Sprengsatz in Briefkasten von US-Milliardär George Soros gefunden

MilwaukeeIm Briefkasten des US-Milliardärs George Soros ist am Montag ein Sprengsatz gefunden worden. Ein Angestellter habe das verdächtige Päckchen entdeckt, teilte die Polizei mit. Er habe es in ein Waldstück in die Nähe gebracht. Dort wurde es nach Angaben der „New York Times“ von Bombenspezialisten gesprengt. Soros habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in seinem Haus aufgehalten.