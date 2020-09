Versicherer: Allianz schließt Pandemie in neuen Sachversicherungen im Grundsatz aus

Die Allianz wird bei neu abgeschlossenen Verträgen in der Schaden- und Unfallversicherung vom Grundsatz her keine Pandemie-Deckung gewähren, auch wenn es Ausnahmen geben kann. Das deutete Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler am Dienstag gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg an. Die Coronakrise hatte bei dem Konzern im ersten Halbjahr zu großen Einbußen geführt.