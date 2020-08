Videospieleanbieter: Spiele-Boom in Coronakrise verfünffacht Nintendo-Gewinn

In der Coronakrise weltweit an die heimische Couch gefesselte Jugendliche und Erwachsene haben Nintendo zu einem unerwarteten Boom verholfen. Der Videospieleanbieter verfünffachte seinen Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal auf umgerechnet 1,16 Milliarden Euro – etwa das Doppelte von dem, was Analysten erwartet hatten. Die Aktie notierte am Donnerstag mehr als vier Prozent im Plus.