Yves Mersch: EZB fordert Banken auf, Brexit-Vorbereitungen trotz Corona voranzutreiben

EZB-Direktor Yves Mersch hat Geldhäuser aufgefordert, auch in der Coronakrise ihre Vorbereitungen auf den Brexit nicht zu vernachlässigen. „Es liegt im eigenen Interesse der Banken, diese Vorbereitungen weiter im Blickpunkt zu behalten, insbesondere während dieser schwierigen Zeiten“, sagte Mersch am in einem Blog-Beitrag, den die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte.