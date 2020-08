Zinsentscheid in Großbritannien Bank of England hält Zinsen bei 0,1 Prozent – Wertpapierkäufe bis zum Jahresende

Angesichts der Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch hält die britische Notenbank die Füße still. Sie behielt am Donnerstag das Volumen ihres Wertpapierkaufprogramms konstant. Es war erst Mitte Juni um 100 Milliarden auf 745 Milliarden Pfund aufgestockt worden. Die Bank of England (BoE) geht davon aus, dass die Käufe bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein werden.