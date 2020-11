Andrea Enria: EZB-Bankenaufseher erwartet keine rasche Umsetzung einer gemeinsamen Einlagensicherung

Eine gemeinsame Einlagensicherung ist unter anderem in Deutschland umstrittenen. Kritiker befürchten, dass deutsche Sparer bei Problemen von Geldhäusern in Südeuropa in die Haftung genommen werden. Nach Ansicht des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) darf eine Vertiefung der Bankenunion in Europa die Funktionsfähigkeit der „bewährten deutschen Sicherungssysteme“ nicht gefährden.