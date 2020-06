Angola-Kredit: KfW steht im Visier der Ermittler

Die staatliche Förderbank KfW ist wegen eines Kredites an ein Unternehmen in Angola ins Visier der deutschen Ermittler geraten. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Geschäftsräume der KfW-Tochter Ipex-Bank durchsucht, erklärte das Institut am Freitag und bestätigte damit entsprechende Berichte von NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“. Die Förderbank kooperiere mit den Behörden, wolle sich zu Details wegen der laufenden Ermittlungen aber nicht äußern. Den Medien zufolge wird gegen die KfW unter anderem wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.