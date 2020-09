Banken: Insider – Deutsche-Bank-Chef sieht mögliche Fusion nicht vor 2022

Zuletzt waren erneut Spekulationen über eine Konsolidierung im Bankensektor hochgekocht. In der Schweiz hatten mehrere Medien berichtet, die UBS arbeite an entsprechenden Plänen und habe eine Wunschliste, auf der auch die Deutsche Bank stehe. Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke hatte in einer Analystenkonferenz signalisiert, das größte deutsche Geldhaus bereite sich auf Fusionen vor und wolle Gelegenheiten am Schopf packen.