Banken: Swedbank und Nordea zahlen wieder Dividende

Nach der Aufhebung der Dividenden-Beschränkung durch die EZB kündigen die ersten Geldhäuser wieder Ausschüttungen an ihre Aktionäre an. Nordeuropas größte Bank Nordea will Mitte Oktober eine Rekorddividende von 72 Cent je Anteilschein auszahlen, wie das finnische Institut am Freitag mitteilte.