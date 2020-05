„Beige Book“: Fed: Firmen hoffen auf Überwindung der konjunkturellen Talsohle

In den USA ist die Wirtschaft in den vergangenen Wochen nach Angaben der Notenbank Federal Reserve (Fed) massiv eingebrochen. Allerdings erwarteten viele Firmen, dass das Schlimmste der Coronavirus-Krise hinter ihnen liege, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Fed-Konjunkturbericht „Beige Book“ hervor.