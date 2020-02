Britische Großbank: Coronavirus bremst Standard Chartered aus

Die britische Großbank Standard Chartered hat trotz des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts und der Massenproteste in seinem Kernmarkt Hongkong einen Gewinnsprung hingelegt. Der Gewinn vor Steuern kletterte 2019 um 46 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, wie das hauptsächlich in Asien aktive Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Doch die Ausbreitung des Coronavirus bremst die Bank.