Chemiekonzern BASF baut Batteriematerialienfabrik in der Lausitz

Der Chemieriese BASF errichtet in Schwarzheide (Brandenburg) einen neuen Produktionsstandort für Batteriematerialien. Der Standort werde Vorprodukte aus einer BASF-Anlage in Finnland verwenden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Vorgesehen sei, beide Anlagen 2022 in Betrieb zu nehmen.