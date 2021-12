Digitalkonzern: Kartellamt will Übernahme von Kustomer durch Facebook prüfen

Das Bundeskartellamt will die Auswirkungen der Übernahme des US-Startups Kustomer durch Facebook auf den deutschen Markt untersuchen. „Unsere Vorprüfung hat gezeigt, dass Kustomer auch in Deutschland tätig ist“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag. Die geplante Übernahme falle in den Geltungsbereich der deutschen Fusionskontrolle und müsse durch Facebook beim Kartellamt zur Prüfung angemeldet werden. Der US-Konzern, der sich derzeit in Meta umbenennt, müsse „unverzüglich entsprechende Unterlagen einreichen“. Die EU-Kommission nimmt die Pläne für die Fusion bereits genau unter die Lupe. Sie hatte Bedenken geäußert.