Wer nach soliden Dividenden sucht, wird in diesem Bereich aber kaum fündig – während die oben genannten Unternehmen ihre Anteilseigner üppig beteiligen, teils gar mit zweistelligen Renditen. Auch deutsche Konzerne wollen sich dieses Jahr in Sachen Dividende wieder großzügiger zeigen, planen zum Teil Rekordausschüttungen. Für Aktionäre ist das aber nicht immer erfreulich: Sobald Substanz ausgeschüttet wird, drückt das langfristig die Gesamterträge. Wo nachhaltige Dividenden gezahlt werden und welche Unternehmen in den Dax-Indizes die Ausschüttungen am schnellsten steigern, beschreibt mein Kollege Georg Buschmann in unserer Analyse auf Seite 2.