BörsenWoche 361 - Editorial Veggie-Aktien: Veganz, Oatly & Co. – misstraut dem Hype!

Es ist eine deftige Wertvernichtung. Aber auch eine mit Ansage: Denn die Chancen dieser Aktie und größerer Konkurrenten wie der amerikanischen Beyond Meat (Fleischersatz) oder der schwedischen Oatly (Milchersatz) auf eine gute Wertentwicklung standen von Anfang an schlecht. All diese Aktien kamen zu sehr üppigen Bewertungen an die Börse. Oatly zum Beispiel wurde bei einem Jahresumsatz 2020 von 422 Millionen Dollar beim Börsendebüt im vergangenen Sommer mit sage und schreibe zehn Milliarden Dollar bewertet, also zu mehr als dem 20-fachen Umsatz. Beyond Meat startete 2019 an der Börse zum 17-fachen Vorjahresumsatz. Veganz war mit einer vierfachen Umsatzbewertung vergangenes Jahr zwar billiger, ist aber auch viel kleiner und ging zudem nur im skandalumwitterten Börsensegment Scale aufs Parkett.