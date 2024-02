Börsenwoche 448: Editorial Analyseformel Gewinnrendite: So teuer sind Aktien jetzt

Bei so vielen Rekorden und Feierlaune bleibt die Frage, ob die Aktienmärkte überhaupt noch Chancen bieten. Die Antwort darauf ist ein wenig hilfreiches „Ja, aber“. Zuerst die Einschränkung: Die einfachen Gewinne dürften hinter uns liegen. Würden die Märkte weiterhin so rasant steigen, wäre das eher eine gefährliche Blasenbildung. Ausschließen kann das niemand, aber falls es so kommt, müsste man dies irgendwann wohl mit einem harten Crash bezahlen. Der gesündere Weg wäre ein langfristig moderater Anstieg, mit den üblichen Schwankungen.