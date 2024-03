Börsenwoche 452: Editorial Die wildesten Aktienmärkte der Welt

Wer unbedingt dort investieren will, greift besser zu aktiv verwalteten Aktienfonds. Deren Manager zeigen, dass sich mit dem richtigen Riecher in den Grenzmärkten doch ein paar Perlen finden lassen. Die Frontier-Markets-Fonds der renommierten Investmenthäuser HSBC, Schroders, T. Rowe Price und Templeton konnten allesamt in den vergangenen fünf Jahren kräftig an Wert zulegen und übertrafen den Index deutlich. Der Wilde Westen der weltweiten Aktienmärkte bestätigt so zumindest eine Markttheorie: Je ineffizienter der Markt, desto größer ist die Chance, mit Stockpicking den Index zu schlagen.



Dieser Beitrag entstammt dem wöchentlichen Anlage-Newsletter BörsenWoche. Jetzt abonnieren