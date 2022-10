BörsenWoche Editorial Im Immobilienaktien-Crash steckt eine Chance

Am Markt für Immobilienaktien gibt es derzeit einen heftigen Ausverkauf. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia verlor an der Börse binnen zehn Tagen ein Fünftel an Wert. Seit Jahresanfang hat sich der Kurs nahezu gedrittelt. Bei der Konkurrenz sieht es genauso aus: Die MDax-Werte Aroundtown, LEG und TAG liegen seit Jahresbeginn alle zwischen 50 und 75 Prozent hinten.