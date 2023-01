BörsenWoche Editorial So gehen Sie im Depot richtig mit Unsicherheiten um

Andererseits ist da der Aktienmarkt, an dem es heiter nach oben geht, in der Hoffnung, die Rezession falle aus oder werde jedenfalls nicht so schlimm wie befürchtet. Das schlimmste Szenario – eine Gasmangellage in Europa – ist ja bisher auch an uns vorbeigegangen. Das dürfte für die Rally an den Märkten nicht ganz unwesentlich gewesen sein. Und auch in Sachen Rezession mehrten sich zuletzt die Stimmen, die eher Entwarnung gaben denn Alarm schlugen.