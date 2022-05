BörsenWoche Hurra, der Crash ist da!

Was für eine spannende Zeit! Wir können an der Börse aktuell quasi in Echtzeit zusehen, wie eine von der lockeren Geldpolitik aufgepumpte Blase nach der anderen platzt. Allen voran der Kryptomarkt, der überhaupt erst aus einer Skepsis gegenüber dem staatlichen Geldmonopol und unkontrollierter Geldschöpfung entstand.